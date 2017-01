Trei sportivi constănţeni vor apărea pe calendarul din 2013 al FRTM

Parteneriatul Pentru Performanță

Trei sportivi constănțeni vor apărea pe calendarul din 2013 al FRTM

Pentru rezultatele excelente din acest an, sportivii constănțeni de tenis de masă Elizabeta Samara, Iulia Necula și Andrei Filimon vor apărea pe calendarul 2013 realizat de Federația Română de Tenis de Masă.În calendar mai figurează și alți sportivi de renume din țară: Daniela Dodean, Bernadette Szocs, Camelia Postoacă și Adrian Crișan.Ședința foto a avut loc la Izvorani, sub egida Parteneriatului Pentru Performanță, continuându-se astfel o tradiție care împli-nește 3 ani.Concurs în ChinaElizabeta Samara participă începând de astăzi la o nouă competiție, mai exact finala Word Tour ITTF, care are loc în localitatea Hangzhou din China. Sportiva noastră se reîntoarce astfel în țara unde nu cu mult timp în urmă a disputat meciul China - Echipa lumii.