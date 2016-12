Trei preoţi au binecuvântat Constructorul-Cleopatra

Rugbiștii apelează la ajutorul divin

Trei preoți au binecuvântat Constructorul-Cleopatra

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Două victorii și cinci înfrângeri - acesta este bilanțul echipei Constructorul-Cleopatra la prima sa prezență în Divizia Națională de rugby. Ținând cont de investițiile făcute și de condițiile create, palmaresul este considerat sub așteptări, iar pentru a reveni în prim-plan, conducerea clubului constănțean a decis să apeleze - „importând” modelul de la fotbal - la sprijinul divinității. Astfel, trei preoți au fost chemați să oficieze o slujbă, ieri, la sediul grupării din Mamaia, unde jucătorii au servit masa și au primit binecuvântarea slujitorilor bisericii. „Au fost multe ghinioane în ultima perioadă. Am avut mulți jucători accidentați, unii nu au dat randament, arbitrajele ne-au ciupit pe ici, pe colo. Nici jocul rezultatelor nu ne-a favorizat. Am adus preoții, pentru liniștea sufletească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Constructorul-Cleopatra va susține, sâmbătă, de la ora 11, pe terenul din „Badea Cârțan”, partida cu RC Bârlad, întâlnire contând pentru runda a opta de campionat. Rugbiștii antrenați de Cristian Brănescu, Marian Nache și Gheorghe Florea nu concep un alt rezultat decât victoria cu bonus, însă au nevoie de o minune pentru a intra în play-off.