Trei constănţeni au plecat în căutarea aurului din Italia

Campionatul European de atletism - juniori I

Trei constănțeni au plecat în căutarea aurului din Italia

Ieri, dis de dimineață, două atlete și un atlet, legitimați la CS Farul Constanța - LPS „Nicolae Rotaru”, au luat ruta Italiei, cu destinația exactă - Rieti, locație unde, timp de patru zile, se vor desfășura Campionatele Europene de atletism pentru juniori I. Cei trei constănțeni se vor întrece în probe de triplusalt și ștafetă 4x400 metri, cu obiectiv stabilit de calificare în finală și, de ce nu, clasare pe podium!Începând de mâine, la Rieti (Italia), vor avea loc Campionatele Europene de atletism pentru juniori I. În competiție sunt înscriși și trei reprezentanți ai Constanței, care vor concura pentru Clubul Sportiv Farul și Liceul cu Program Sportiv „Ni-colae Rotaru”: Andreea Lefcenco (antrenoare, Lenuța Dragomir) - triplusalt; Andreea Timofei (antre-noare, Niculina Chiricuță) - ștafetă 4x400 m; Cristi Boboc (antrenoare, N. Chiricuță) - triplusalt.În vârstă de 18 ani, Lefcenco este vicecampioană balcanică de junioare II și medaliată cu bronz la Balcaniada de juniori I, dar se poate mândri și cu faptul că, în 2011, la Mondialele din Franța, a reușit să pătrundă în finala de triplusalt cu rezultatul de 12.27 m (în calificări 12.63 m).Sportiva pregătită de Lenuța Dragomir mai are în palmares titlurile de campioană națională la triplusalt și vicecampioană națională la lungime de juniori I. Pentru Europenele din Italia, obiectivul sportivei este calificarea în finala de triplusalt. Mâine seară, de la ora 19.30, sunt programate calificările, iar finala se va desfășura vineri.„Ne dorim calificarea în finală. Teoretic, are șanse, dar din punct de vedere practic, sunt mulți factori care intră în joc. Ținând cont că este cu un an mai mică decât celelalte sportive, ar fi frumos să se califice în finală”, ne-a spus antrenoarea Lenuța Dragomir.Cea de-a doua sportivă de pe litoral, Andreea Timofei, nu a avut încă parte de prea mult succes pe plan sportiv, ea practicând atletismul doar de doi ani. În ștafeta de 4x400 m, sportiva născută în 1996 va alerga alături de Bianca Răzor, Roxana Ene și Claudia Cărășilă.„Sperăm să se descurce alături de celelalte fete, care sunt mai mari decât ea. Sperăm să ne calificăm în finală. Din păcate, Andreea a trecut într-o perioadă în care am întrerupt pregă-tirea, pentru că a avut o problemă. Este încă începătoare și are timp să se afirme”, a declarat Niculina Chiricuță.Al treilea sportiv de la malul mării, Cristi Boboc va concura în a treia zi de competiție și, de asemenea, obiectivul său este de calificare în finală.„Sperăm ca și Cristi Boboc să-și îmbunătățească recordul personal. Îmi doresc neapărat o calificare în finală pentru el! Are un rezultat de 15.79 metri și ne dorim să realizeze o săritură de 16 metri! A avut bacalaureat anul acesta, pe care l-a terminat, iar acum se poate concentra și pe aceste competiții”, ne-a mai spus Chiricuță.