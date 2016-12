Trei cluburi de rugby dobrogene, premiate de FRR

Federația Română de Rugby (FRR) a organizat, joi seara, festivitatea de sfârșit de an, ocazie cu care și-a premiat performerii din acest an, cei mai buni antrenori, jucători și cele mai bune cluburi.La eveniment, au fost prezenți Alin Petrache, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic și președinte al Rugby Europe, reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, ai Casei Regale a României, foști și actuali internaționali, antrenori și arbitri.Antrenorii Florin Băcioiu (AS Victoria Cumpăna) și Bogdan Cristea (CSO Ovidiu) au fost desemnați cei mai buni antrenori, iar echipele lor, cele mai bune formații de copii la categoriile de vârstă U10, respectiv U14. Clubul constănțean Tomitanii a fost ales cel mai bun club de juniori din România.