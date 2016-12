Daniel Isăilă, despre Denis Alibec:

„Trebuie să treacă peste frustrările acumulate!“

Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Daniel Isăilă, a declarat, ieri, că atacantul constănțean Denis Alibec, transferat de la Inter Milano în această iarnă, trebuie să treacă peste frustrările acumulate în ultima perioadă la ultima formație la care a evoluat, FC Bologna. „Am avut foarte multe discuții cu Alibec de când a venit aici. El trebuie să înțeleagă că a trecut printr-o perioadă mai puțin fastă pentru cariera sa, după acel transfer spectaculos. El are calități extraordinare, am mare încredere în el și totul depinde numai de el, dacă va reuși să treacă peste acele frustrări acumulate în timp și să o ia de la capăt, pentru că este un jucător foarte tânăr și are viitorul în față”, a declarat Isăilă, citat de Mediafax.