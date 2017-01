Cristi Chivu, despre miza meciului cu Serbia:

„Trebuie să rămânem în urna a doua valorică“

Căpitanul naționalei de fotbal a României, Cristian Chivu, a declarat că partida cu Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial din Africa de Sud 2010, va fi foarte dificilă, însă tricolorii vor să obțină un rezultat pozitiv pentru a apăra blazonul primei reprezentative. „E un meci precum cele-lalte de până acum. Ne dorim un rezultat bun pentru a apăra blazonul echipei naționale, dar și pentru a rămâne în urna a doua valorică. Chiar dacă nu mai avem șanse de calificare, la fel ca în restul partidelor, vom trata adversarul cu foarte multă seriozitate”, a spus Chivu. Obosit după meciurile din Serie A și Liga Campionilor, fotbalistul Interului s-a an-trenat la intensitate mai redusă la începutul săptă-mânii, dar a intrat apoi în programul normal de pregătire al tricolorilor. La rândul său, fundașul Dorin Goian a afirmat că românii vor merge la Belgrad pentru a face un meci cât mai bun: „Nu e plăcut să știm că ei au șanse de calificare la turneul final și noi nu. Am fi vrut să fie invers. Am început un nou drum și trebuie să jucăm din ce în ce mai bine. Avem nevoie de rezultate pozitive, pentru a aborda cu încredere viitoarea campanie de calificare. Trebuie să înfruntăm realitatea în meciul cu Serbia, dar acum tragem ponoasele pentru ce am făcut în jocurile precedente”. Și directorul general al Federației Române de Fotbal, Ionuț Lupescu, este de părere că tricolorii pot scoate, sâmbătă, un rezultat pozitiv. „Va fi foarte greu, dar nu văd de ce nu am putea profita de presiunea de pe umerii sâr-bilor. La Constanța, am jucat foarte bine, dar nu am avut noroc deloc. Practic, ne-am dat două autogoluri”, a explicat fostul internațional, în viziunea căruia toți compo-nenții actuali ai lotului pot face față și în următoarea campanie de calificare. România va juca, pe 10 octombrie (ora 21.30, în direct la TVR 1), la Belgrad, îm-potriva Serbiei, iar patru zile mai târziu, va întâlni repre-zentativa Insulelor Feroe, la Piatra Neamț, în ultimele două partide din Grupa a 7-a de calificare la CM din 2010. După opt meciuri, România ocupă penultimul loc în grupă, cu nouă puncte, în timp ce lider este Serbia, cu 19 puncte.