„Trebuie să joace şi cu sufletul“

„Trebuie să joace și cu sufletul“

Ion Marin, antrenorul Farului, consideră că victoria Unirii este meritată, iar „rechinii“ nu mai au motive să se lamenteze. „Săpăligă“ a declarat că meciul a fost încrâncenat, dar Farul nu a reușit să obțină rezultatul pozitiv pe care și-l propusese. „Urziceniul s-a impus pe merit. În repriza secundă, nemaiavând ce pierde, am făcut trei înlocuiri de atac, dar nu ne-a ieșit, deși am pus mai multe probleme ca în prima parte, fără a avea însă ocazii importante“, a spus Ion Marin. Tehnicianul constănțean consideră că, în acest meci, nu se mai poate vorbi că Farul a fost lovită de neșansă, astfel că „nu se poate să ne lamentăm la infinit că am avut ghinion, că am ratat sau că a fost terenul de vină. Dacă, până acum, deși pierdea, Farul își crea multe ocazii, acum nu a mai fost așa. Cei care intră pe teren trebuie să demonstreze că merită să evolueze la Farul. Să joace și cu sufletul, pentru că suntem într-o situație dificilă“. Ion Marin i-a criticat pe Florin Pătrașcu, pentru greșeala de la golul Unirii, dar și pe Gerlem, pentru jocul său individualist. Cu acest eșec, Farul a ajuns la al șaptelea meci la rând fără victorie în Liga 1. Întrebat dacă, din pricina acestui fapt, se pune problema amendării jucătorilor, Ion Marin a răspuns: „Și așa suntem pedepsiți că nu câștigăm de atâtea etape, dar, dacă oficialii din Consiliul Director consideră că trebuie aplicate sancțiuni… Oricum, atunci când echipa nu câștigă, jucătorii nu iau primă“. Antrenorul Unirii, Dan Petrescu, a remarcat că, pentru elevii săi, meciul a fost greu din punct de vedere psihic, după ce pierduseră precedentele două jocuri de acasă, dar mobilizarea a fost bună, astfel că s-au impus și puteau să o facă și la un scor mai mare. „Nu țin minte vreo ocazie importantă a Farului“, a spus „Bursucul”.