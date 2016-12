Antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel:

„Trebuie să fim foarte agresivi pentru a bate pe Dinamo II“

Antrenorul divizionarei secunde FC Viitorul Constanța, Cătălin Anghel, a declarat, ieri, într-o conferință de presă,că jucătorii săi trebuie să dea dovadă de agresivitate pentru a învinge pe Dinamo II, lidera Seriei I a Ligii a II-a. FC Viitorul Constanța se află în fața unui examen foarte important: meciul cu Dinamo II, lidera Seriei I a Ligii a II-a. „Putem considera meciul cu Dinamo II drept derby, pentru că întâlnim echipa de pe primul loc, care are maximum de puncte. Ne așteptăm la o replică foarte bună din partea oaspeților, însă jucăm acasă și trebuie să facem totul pentru cele trei puncte. Pentru asta, trebuie să fim foarte agresivi, să ne creăm foarte multe faze de gol”, a declarat Cătălin Anghel. La rândul său, jucătorul Valentin Simion este de părere că Viitorul va avea un meci dificil, însă acesta poate fi câștigat. „Depinde de noi cât de greu ne va fi. Important este să ne facem jocul, iar dacă vom pune în practică ceea ce lucrăm zi de zi la antrenamente, ne putem face jocul mai ușor. Este doar startul sezonului și abia după zece etape vom vedea care sunt cu adevărat candidatele la promovare”, a spus Simion. „Chiar dacă nu am câștigat etapa trecută, pe terenul Farului, consider că nu a fost o scădere a ritmului nostru de joc. Am avut ghinion, dar și ambiția Farului de a obține un rezultat pozitiv a fost mare. Nu ne-am relaxat, am avut atitudine bună, dar nu am fost lucizi în ultimii 30 de metri. Respectăm pe Dinamo II, însă nu avem de ce să ne temem de ei, pentru că noi ne dorim să evoluăm în viitorul apropiat contra primei echipe a lui Dinamo”, a spus și jucătorul Lucian Turcu. Meciul FC Viitorul - Dinamo II, din etapa a treia a Ligii a II-a, se joacă sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul din Ovidiu.