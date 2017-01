"Trebuie multă minte şi dorinţă. Să lăsăm orgoliile la o parte!"

Sportivi constănțeni, uniți-vă!

"Trebuie multă minte și dorință. Să lăsăm orgoliile la o parte!"

Ideea mea a fost întâmpinată cu mult interes de majoritatea celor cu care am discutat. Sportivi, antrenori, conducători de cluburi și diverse structuri sportive au răspuns pozitiv; sigur, au fost personaje din familia sportului care și-au exprimat scepticismul, spunând că această creație - Partidul Sportului Constănțean (PSC) - este o utopie. În fine, fiecare cu opinia sa, doar trăim într-o țară liberă.În episodul de astăzi, vom consemna punctul de vedere al unui specialist al natației constănțene: prof. dr. Elena Hanu, fostă campioană națională și balcanică.Actualmente profesor de educație fizică și sport la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Elena Hanu are nu numai o vastă experiență de antrenor, acumulată în timpul activității de la Palatul Copiilor și CS Laguna, ci și una administrativă, în calitate de inspector școlar de specialitate, pe vremea când „general” era Aliss Andreescu.Elena Hanu știe foarte bine nu numai ce înseamnă performanța, ci și… luptele de culise. A simțit pe pielea ei sforăriile, acum doi ani, și, scârbită, a făcut pasul înapoi. Nu a rămas însă indiferentă la ceea ce se întâmplă în sportul constănțean, iar când a auzit despre proiectul PSC, a reacționat prompt.„Ideea este bună și chiar ar avea șanse de reușită pe plan local. Când spun asta, mă gândesc că această formațiune ar putea câștiga mandate în Consiliul Local și Consiliul Județean, ceea ce, de fapt, ar și trebui să intereseze în prima etapă. Pentru început, trebuie creată o echipă care să construiască structura. Deși mi-am propus să nu mă mai implic, având în vedere prin ce am trecut, nu pot să stau impasibilă și să asist cum se duce totul de râpă. Cel mai greu va fi de armonizat opiniile, să ne găsim direcția, echilibrul. Lumea sportului în general, și a Constanței în special, este plină de orgolii. Trebuie multă minte, dorință și putință”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Elena Hanu.Vom continua să publicăm, în edițiile viitoare, și alte opinii transmise de actanți importanți ai sportului constănțean. Așa cum scriam și în editorialul-pilot, să facem împreună un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta un Partid al Sportului Constănțean, cu mii (poate zeci de mii) de membri, în care să se regăsească Alin Larion, Carmen Ene Voiculescu (repre-zentanți ai mediului universitar), Mihai Orzan, Daniel Antonaru (atletism), Andrei Talpeș, Cristian Mânăstireanu (baschet), Lucian Luca, Ionuț Luca, Dragoș Dima, Gigi Pambuca (lupte), Ionuț Stănescu (handbal), Paul Neagu (sporturi de iarnă), Pavel Peniu (fotbal), Remus Nicolai, Daniela Sofronie (gimnastică), Radu Began (volei), Gabriel Aftenie (sporturi de apă), Ilie Bănică (squash), Alina Idu, Horia Tecău (tenis), Corina Tiron (dans sportiv), Ion State (aikido), Antonio Rușa (șah) și lista continuă. Pe unii îi cunoașteți, pe alții nu. Toți sunt truditori ai sportului, oameni care, într-un fel sau altul, promovează conceptul de „Sport, mișcare, sănătate, performanță”. PSC ar urma să pună nu mare preț, ci foarte mare preț pe sfaturile Consiliului Seniorilor. Ilie Floroiu, Elena Frîncu, Andrei Szemerjai, Mirela Damian, George Stănculescu, Octavian Tileagă, Elena Buhaiev, Mărțișor Hondrilă, Ilhan Mustafa, Florin Iordănoaia, Marcel Lică, Toma Matei și mulți mulți alții, pe care îi rog să mă ierte că nu i-am nominalizat, au acumulat foarte multă experiență, sunt oameni integri, cărora nu cred că le-ar putea reproșa cineva ceva și care cred că mai au suficientă energie pentru a urni lucrurile din loc.Dar, așa cum spunea și Elena Hanu, este timpul să lăsăm orgoliile la o parte. Dacă Sportul se unește și își stabilește prioritățile, multe s-ar putea schimba în acest oraș ce devine, pe zi ce trece, tot mai cenușiu în peisajul performanței și al activității de masă.