„Traversăm un moment dificil“

Ştire online publicată Marţi, 14 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Constantin Gache a declarat că Farul trebuie să facă ceva rapid pentru ca lucrurile să nu se complice mai mult, după ce, în primele trei etape ale Ligii I, a înregistrat numai înfrângeri. „Traversăm un moment dificil, am ajuns la -3 și trebuie să facem ceva rapid, astfel încât lucrurile să nu se complice mai mult. Chiar dacă, la Buzău, am jucat cât de cât, meciul a fost câștigat de Gloria, care merită toate felicitările. Nu vreau să fie o scuză pentru înfrângere, dar am avut multe absențe și asta s-a cunoscut”, a spus Gache.Constantin Gache a declarat că Farul trebuie să facă ceva rapid pentru ca lucrurile să nu se complice mai mult, după ce, în primele trei etape ale Ligii I, a înregistrat numai înfrângeri. „Traversăm un moment dificil, am ajuns la -3 și trebuie să facem ceva rapid, astfel încât lucrurile să nu se complice mai mult. Chiar dacă, la Buzău, am jucat cât de cât, meciul a fost câștigat de Gloria, care merită toate felicitările. Nu vreau să fie o scuză pentru înfrângere, dar am avut multe absențe și asta s-a cunoscut”, a spus Gache.