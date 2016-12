Tratamentul lui Michael Schumacher a stârnit controverse

Duminică, 12 Ianuarie 2014

Metoda aleasa pentru vindecarea lui Michael Schumacher este pusa la indoiala de mai multi medici elvetieni neurochirurgi. Acestia cred ca metoda doctorilor de la clinica din Grenoble nu este cea potrivita pentru recuperarea fostului pilot de Formula 1.Ziarul elvetian Tagesanzeiger scrie, citandu-l pe Bernhard Walder, profesor la Spitalul Universitar din Geneva, care a coordonat, in 2007, o cercetare in domeniul traumelor cerebrale, ca medicii francezi se insala atunci cand spun ca sansele de recuperare ale lui Schumacher sunt foarte mici, scrie ziare.com.Conform profesorului Walder, in medie, in 40% din cazurile asemanatoare recuperarea functiilor locomotorii decurge foarte bine, iar pacientii isi recapata aceste functii.In afara de asta, publicatia amintita mai citeaza si alti experti elvetieni care se indoiesc de necesitatea interventiilor neurochirurgicale asupra lui Schumacher.Totodata, medicii elvetieni spun ca, in cazul lui Schumacher, esential a fost si este factorul "timp". In astfel de traume este nevoie ca cel lovit sa primeasca ajutor cat se poate de repede.In Elvetia, un astfel de caz intra in spital, in medie, la 46 de minute dupa incident, dar Schumacher a fost spitalizat la trei ore dupa cazatura.Germanul se afla in continuare internat in sectia de Terapie Intensiva a spitalului din Grenoble, in coma indusa, scrie realitatea.net.