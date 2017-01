Transferul vieţii

Denis Alibec, de la FC Farul la Inter Milano!

Transferul vieții

La doar 18 ani, atacantul Farului a ajuns la campioana Italiei, urmând să joace, pentru început, la echipa de tineret a clubului. Joi, a plecat în Italia, iar vineri a semnat. „Mi-au oferit ce mi-am dorit, astfel că mi-am dat acceptul. A fost cel mai fericit moment din viața mea, cea mai mare realizare”, a declarat Denis, pentru „Cuget Liber”. Internaționalul de juniori a fost însoțit la negocieri și de mama sa, iar după ce a semnat a pus imediat mâna pe telefon și le-a dat vestea, la Mangalia, altor două persoane dragi lui: unchiului său (Daniel Stroe, fratele mamei) și bunicii. De asemenea, a vorbit, la telefon, și cu Daminuță, un alt român de la Inter Primavera, care l-a felicitat și i-a spus să se țină de treabă. Atât vineri, cât și sâmbătă, Denis a efectuat un amănunțit control medical, de care a trecut cu bine, după care s-a întors în țară. Ieri, a ajuns și pe la club, pentru a-și mai aduna din lucruri, după care a revenit la Mangalia. „Acest transfer îmi va schimba viața. Sunt extrem de fericit. Inter e cea mai bună echipă din Italia. Vreau să ajung cât mai repede la echipa mare”, ne-a mai spus Alibec. Puștiul, care îl admiră de la seniorii lui Inter pe Ibrahimovici, a cerut să joace la Primavera cu numărul 9. Denis va fi însoțit în Italia de unchiul său și va locui în campusul de la Primavera. Alibec trebuie să se prezinte la Inter pe 21 iulie. Până atunci însă, va participa, începând de mâine, la o acțiune a echipei naționale de juniori, care se încheie cu două amicale contra Moldovei. *** „Continuă cu succes programul staff-ului tehnic al sectorului juvenil al clubului nostru (coordonat de directorul sportiv Piero Ausilio) de descoperire a celor mai valoroși tineri jucători din Europa. În acest sens, a fost realizat transferul lui Denis Alibec (atacant născut în anul 1991), de la FC Farul Constanța. Jucătorul are deja numeroase prezențe la Naționalele României sub 19 ani și sub 21 ani și va face parte din echipa secundă a clubului, care va fi antrenată, din sezonul viitor, de Fulvio Pea. Alibec a fost achiziționat definitiv de la Farul și a semnat un contract pe patru ani (scadent la 30 iunie 2013)” Comunicatul oficial al lui Inter Milano