Traian Petcu merită titlul de Cetăţean de onoare al Constanţei

Să acordăm respectul cuvenit unui mare campion

Traian Petcu merită titlul de Cetățean de onoare al Constanței

Ştire online publicată Joi, 05 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Atletul constănțean Traian Petcu s-a clasat pe primul loc la Campionatul Național de cros pentru veterani, competiție desfășurată, zilele trecute, la Pitești. La startul întrecerii, organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș și Fede-rația Română de Atletism, s-au aliniat peste 150 de sportivi, femei și bărbați, reprezentând orașele București, Ploiești, Deva, Alba Iulia, Iași, Pitești, Vaslui, Găești și Constanța. S-a alergat pe distanțe diferite: cei cu vârste între 40 și 80 de ani - 6 kilometri, iar cei cu vârste peste 80 de ani - 2 kilometri. "Startul s-a dat pe teren variat, la poligonul de tragere. La final, pe fiecare categorie de vârstă, primul clasat a primit tricoul de campion național, medalie și diplomă", a declarat, pentru "Cuget Liber", Traian Petcu, profesorul constănțean trecând primul linia de sosire la categoria 88 de ani. La Naționalele de la Pitești, profesorul Traian Petcu a dat un interviu pentru presa centrală, în care a vorbit despre performanța sportivă, din 1936 și până în 2012. Maestru al sportului, un exemplu pentru tinerele generații de atleți, Traian Petcu le-a transmis elevilor următorul mesaj: "Faceți mișcare pentru sănătate. Duceți mai departe spiritul olimpic. Decât să beți sau să fumați, mai bine faceți o alergare. Personal, fac sport de la 12 ani și am ajuns la o vârstă venerabilă. Secretul longevității este simplu: exercițiul fizic să nu lipsească din programul zilei!". Profesorul Traian Petcu poate fi considerat model de urmat și din alt punct de vedere. Acela că, de când a trecut la categoria veterani, de la 48 de ani, a participat la concursurile de pistă și cros, din țară sau din străi-nătate, doar pe cont propriu! "Nu sunt un om bogat. Din contră. Însă pasiunea pentru atletism m-a făcut să depășesc orice obstacol. Am făcut eforturi și am onorat invitațiile la competiții, unde am reprezentat cu demnitate sportul constănțean și românesc", a explicat cel mai vârstnic atlet încă în activitate al României. Pentru toate performanțele obținute de-a lungul întregii cariere, pentru contribuția adusă la prestigiul sportului constăn-țean, pentru respectul de care se bucură în toată țara și chiar peste granițele României, Traian Petcu merită titlul de Cetățean de onoare al Constanței. Autoritățile locale ar fi trebuit să-i acorde mai multă atenție și mai mult respect. Până acum, nu au făcut-o. Poate din lipsă de timp, poate din lipsă de informație, poate au avut alte priorități, poate din pricina altor considerente. Însă timpul trece și abia când nu va mai fi printre noi, ne vom da seama cât de pre-țioase au fost minutele petrecute în compania lui Traian Petcu și cât de mult a însemnat pentru societate, pentru educație, exemplul "alergătorului de cursă lungă"…