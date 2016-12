Totul sau nimic! RCJ Farul vrea să ajungă în finala SuperLigii

„Marinarii“ de la RCJ Farul vor disputa, mâine, 6 septembrie, semifinala SuperLigii la rugby, împotriva campioanei en-titre RCM Timișoara. Meciul se va juca pe stadionul „Dan Păltinișanu“, de la ora 20.00, și va fi televizat pe TVR 3.Va fi cea de-a patra întâlnire între cele două formații, în acest sezon, iar miza este foarte mare. Timișoara trebuie să-și păstreze tradiția de a accede în finala mare, iar Farul are posibilitatea de a se califica în finala competiției, ceea ce ar fi cu adevărat o mare surpriză.Meciul se va disputa în nocturnă, astfel că „marinarii” au organizat, înainte de plecare, un antrenament, seara. Farul și-a întărit lotul cu un nou jucător, fijianul Jonetani Ralulu, care joacă pe postul de mijlocaș la deschidere.„Antrenamentul în nocturnă s-a desfășurat destul de bine, au fost jucători care nu erau obișnuiți cu așa ceva, dar totul a decurs foarte bine. Am așteptări mari, sunt foarte încrezător. E totul sau nimic. Trebuie să avem o prestație mai bună sau să ne mulțumim să sperăm la locul trei. Trebuie să dăm tot ce e mai bun și să facem un sacrificiu până în ultima secundă. O să joc alături de ei, să le insuflu dorința de a câștiga și să înțeleagă cu toții cât de important este să câștigăm și să ajungem în finală, nu doar pentru fiecare în parte, ci și pentru club. Sperăm ca după această partidă să vorbim de finală. Este un vis realizabil”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cristian Petre.În timp ce constănțenii se vor baza pe șutul lui Vlaicu, aflat în fruntea clasamentului marcatorilor, pentru a trimite mingea printre bețe, Timișoara îl are pe Calafeteanu, care se află pe poziția a patra. Antrenorul Farului a menționat faptul că nou venitul Ralulu va fi titular în meciul de sâmbătă, în timp ce Van Neel a rămas acasă din cauza unei accidentări.În timp ce gruparea de la malul mării a avut de înfruntat un meci de baraj cu Steaua, pentru intrarea în semifinale, Timișoara a avut o săptămână la dispoziție pentru refacere fizică și antrenamente. Datorită rezultatelor meciurilor anterioare și faptului că este gazda semifinalei, RCM Timișoara pornește favorită și este mai mult ca și văzută în finală, alături de Baia Mare. Însă voința Farului este mare și va da tot ce este mai bun în teren pentru a juca finala. Ambele echipe vor juca în această semifinală cu o nouă conducere tehnică. Dacă bănățenii au doar o victorie alături de noul antrenor, Heikell Grainger, Farul are trei reușite consecutive cu antrenorul Cristian Petre.