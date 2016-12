Totul pentru handbal! CSS Medgidia are o generaţie de juniori de excepţie

Totul pentru handbal! CSS Medgidia are o generație de juniori de excepție

În Medgidia, handbalul n-a murit. Mai dispune încă de oameni care să lupte cu propriile arme pentru reintegrarea sportului pe semicerc printre prioritățile copiilor din oraș. Unul din aceste exemple este clubul Happy Kids 2010, care a încheiat o cola-borare cu CSS Medgidia prin care micii săi handbaliști să fie legitimați automat la CSS, odată cu trecerea în ciclul gimnazial.Sportivii de la CSS Medgidia au reușit să cucerească medaliile de bronz ale Campionatului Național de handbal rezervat juniorilor IV (născuți după1 ianuarie 2003), disputat la Sfântu Gheorghe, după ce au învins, în finala mică, scor 19-17 (9-9), pe HC Adrian Petrea Reșița.„Chiar dacă am pierdut în primul meci contra celor de la Reșița la 7 goluri diferență, știam că suntem echipa mai valoroasă. Ne-am concentrat mai mult pe faza de atac și am speculat toate spațiile lăsate de adversari. Ne-am impus jocul și am pus mâna pe medaliile de bronz. Turneul a fost unul foarte dificil pentru formația noastră, dacă ținem cont de faptul că am fost nevoiți să ne batem cu CSM București și Știința Bacău, formații care își permit să strângă cei mai buni jucători din țară. Aria noastră de selecție este foarte mică, iar din acest motiv ne bazăm doar pe sportivi din Med-gidia. Din fericire, din cele două școli am reușit să formăm o echipă competitivă”, a declarat unul din antrenorii CSS Medgidia, Adrian Georgescu.Până în finala mică, traseul a fost unul presărat de momente frumoase, dar și dificile. În grupa preliminară, CSS Med-gidia s-a calificat de pe poziția secundă, înregistrând două victorii (23-13 cu Odorhei și 30-16 cu CSS 2 București) și o înfrângere (8-15 cu HC Adrian Petrea Reșița). În grupa principală, elevii lui Adrian Georgescu și Ionuț Deli-Iorgas-au calificat cu emoții, la golaveraj, în dauna celor de la CSS Sighișoara, pe care erau obligați să îi învingă la șase goluri diferență pentru a merge în semifinale. În penultimul act, CSS Med-gidia s-a înclinat în fața celor de la CS Știința Bacău, scor 25-34 (11-15).Iată lotul de jucători deplasat la Sfântu Gheorghe: Amir Ablachim, Daniel Paraschiv, Vlad Uzun, Aldin Mamut, Octavian Grigore, Alex Hornet, Eduard Olaru, Mihai Călin, Mihai Carabaș, Alexandru Hampu, Ailin Suliman, Dragoș Stoenciu, Mihai Stoica, Teodor Ștefan, Andrei Mureșanu și Feri Goiceanu.La festivitatea de premiere, două premii speciale au revenit băieților de la CSS Medgidia. Amir Ablachim a fost desemnat cea mai bună extremă stângă, iar Eduard Olaru, cel mai bun apărător.„Pe lângă înțelegerea Happy Kids-CSS Medgdia, noi avem un alt protocol de colaborare cu HC Farul Constanța. Au existat niște discuții cu Primăria Medgidia pentru înscrierea unei echipe în Divizia A, dar rămâne de văzut. Este foarte important să oferim continuitate acestor copii talentați pe viitor”, a conchis Adrian Georgescu.