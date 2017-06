Toţi jucătorii din naţionala Rusiei de la CM-2014 sunt vizaţi de o anchetă de dopaj

Toți jucătorii din naționala Rusiei de la CM-2014 sunt vizați de o anchetă de dopaj

Toti jucatorii din nationala Rusiei, participanti la Cupa Mondiala din 2014, sunt vizati de o ancheta de dopaj, anunta Mail on Sunday, citat de News.ro.Federatia rusa de fotbal, cu ajutorul Guvernului rus, ar fi institutionalizat dopajul in cadrul echipei nationale, manipuland esantioane de urina si recurgand la produse mascante.La 9 decembrie 2016, avocatul canadian Richard McLaren a dat publicitatii un nou raport, conform caruia peste 1000 de sportivi rusi au beneficiat de un program de dopaj "sponsorizat de stat" timp de patru ani, incepand din 2011. In noul raport sunt mentionati si patru medaliati de la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, din 2014, si cinci de la Jocurile Olimpice de vara de la Londra, din 2012. Raportul descrie "o conspiratie institutionala" in care au fost implicate si serviciile secrete ruse, subliniindu-se faptul ca sportivii nu au actionat singuri, ci ca parte a unui program.