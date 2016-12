Tomitanii şi Cristian Cojocaru, excluşi din turneul Oval 5!

5

nodul din gat

Daca vreunul dintre voi cei care il tot mancati pe la spate pe cristi ,a-ti face ce face el, a-ti avea si voi rezultate dar se vede cum sta treaba .Noi crestem copiisi punem suflet pentru ei sa ajunga sa fie mandrii de ei .punem suflet in ceea ce facem. crestem copii ai judetului Constanta ,nu din alte regiuni ale tarii .Ne implican in educarea lor si incercam sa ajutam cum putem pe cei cu probleme sociale.Stiti voi oare ce inseamna sa faci aceste lucruri? copii de la clubul tomitanii nu sunt batuti injurati sau umiliti cum se intampla la alte cluburi.sunt respectati pentru ca asa vor devenii oameni de valoare . cat despre organizarea dezastruoasa cristi are dreptate .ganditi-va ce le-ati oferit acestor copii inafara de o proasta organizare .va supara adevarul .voi credeti ca parintii care au venit la aceasta competitie nu au vazut ce faceti voi cei care ati organizat oval 5. rusine sa va fie .stiti ce ati realizat? nimic !ba mai mult ati starnit un antrenor care iubeste rugbyul sa va arate ca tot nu il veti invinge cu toti banii vostrii .atunci cand veti mangaia copii ,cand le veti spala voi echipamentul atunci cand le veti asculta problemele de orice fel ,atunci veti avea si rezultate .sa stiti ca, cu mancatoria asta nu pe cristi il distrugeti ,distrugeti rugbiul .nu ati stiut sa apreciati oameni de valoare precum sorin tranca sau sasu dar stiti sa distrugeti prin orgoliile voastre pe toti care chiar isi doreau sa faca ceva in rugby acest sport care se spune ca e un sport practicat de gentalmeni. Daca Cristi este nodul vostru in gat ,zic sa beti niste apa sa va treaca nodul si sa va uitati la voi ce fel de oameni sunteti si sa va ganditi ce aveti de facut de acum inainte .