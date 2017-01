Tomisul îşi reglează tirul pentru Madeira

Liga Națională de handbal feminin, etapa a opta

Tomisul își reglează tirul pentru Madeira

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța are mult de lucru în acest final de săptămână. Duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, în cadrul etapei a opta a Ligii Naționale, formația antrenată de Ion Crăciun și Florin Cazan primește replica Oțelului Galați, victoria fiind cuvântul de ordine în tabăra gazdelor. Tomisul are de apărat poziția secundă în clasament și își dorește foarte mult aceste două puncte pentru a porni cu un moral bun pe căi europene. Meciul cu SAD Funchal Madeira, din turul trei al Cupei Cupelor, bate la ușă! Celelalte partide ale rundei se vor desfășura după următorul program: sâmbătă: HCM Știința Baia Mare - HCM Roman, SCM Craiova - HC Zalău, Rulmentul Brașov - CSM București (ora 13.00, în direct la Digi Sport), U Reșița - U Cluj; duminică: Cetate Deva - HCM Buzău. Meciul Oltchim Râmnicu Vâlcea - HC Dunărea Brăila, scor 38-21, s-a jucat în devans. *** Euro-duelul dintre Toulon (Franța) și Oltchim, din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, va fi transmis în direct, duminică, de la ora 18.00, de Digi Sport.