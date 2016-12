Tomis, „colegă de sală“ în Rusia cu Scorpions şi Alice Cooper

Tomis, „colegă de sală“ în Rusia cu Scorpions și Alice Cooper

Echipa de handbal feminin Tomis Constanța a plecat în zorii acestei zile spre Rostov - Don (Rusia), acolo unde, mâine și poimâine, va susține dubla cu echipa locală, contând pentru optimile Cupei Cupelor. Delegația constănțeană, formată din 18 persoane (15 jucătoare și trei oficiali), a avut avion de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” la ora 5,40, deplasarea până în Rusia făcându-se cu escală la Frankfurt. Sosirea la Rostov - Don este programată în această după-amiază, în jurul orei 16,30, urmând ca, peste două ore și jumătate, elevele lui Ion Pușcașu să efectueze un antrena-ment „de dezmorțire” într-o altă sală decât cea care va găzdui partidele. Cele două meciuri se joacă în Palatul Sporturilor „Sport Don”, o incintă cu 3.000 de locuri capacitate, care a găzduit în ultimii ani concerte ale unor trupe de renume, cum ar fi Scorpions, Deep Purple, Alice Cooper, The Rasmus sau Kingdom Come. Tomis nu o poate folosi în meciurile din Rusia pe Andreea Tâlvâc (indisponibilă până la finele sezonului, întrucât este însăr-cinată). Mihaela Pârâianu și Alexandra Iovănescu se confruntă cu probleme medicale (ele fiind incerte și în partida de campionat cu Rulmentul Brașov), dar se speră că vor fi recuperate până la ora meciului de mâine, care începe la 16,30 (ora României). Georgeta Grigore și Ștefania Florea au drept de joc în cupele europene, Tomis primind confirmare oficială în acest sens. În Rusia va face deplasarea și junioara Cristina Strahan, care nu poate fi însă folosită. Lotul Tomisului pentru cele două meciuri Portari: Raluca Avram, Mihaela Petrescu; extreme stânga - Diana Pătru, Oana Cârstea; interi stânga - Cristina Zamfir, Mihaela Pătuleanu; centri - Mihaela Pârâianu, Daniela Arfir; inter dreapta - Georgeta Grigore; extreme dreapta - Nicoleta Rusu, Andreea Dincu, Ștefania Florea; pivoți - Aneta Barcan, Alexandra Iovănescu. „Vom avea un meci foarte greu, la valoarea adversarelor adăugându-se oboseala dru-mului pe care îl parcurgem. Însă trebuie să ne mobilizăm și să lăsăm o impresie pozitivă” Raluca Avram, portar Tomis „Rostov are prima șansă de calificare, însă noi nu mergem în excursie în Rusia. Clar, suntem dezavantajate că susținem ambe-le meciuri în deplasare, dar ne-am propus să jucăm cât mai bine” Aneta Barcan, pivot Tomis HC Rostov - Don, învinsă în campionat HC Rostov - Don a pierdut, marți seară, cu scorul de 17-19 (10-9), meciul de campionat cu Lada Togliatti, susținut în deplasare. În urma acestui scor, adversara Tomisului se menține pe locul doi în clasament, la trei puncte în urma liderului Dinamo Volgograd.