Tomis, bătută la Constanţa de Rulmentul (galerie foto)

Tomis, bătută la Constanța de Rulmentul (galerie foto)

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța a pierdut cu 23-26 (11-13) meciul de ieri, de pe teren propriu, cu Rulmentul Brașov, contând pentru etapa a 14-a, prima a returului, a Ligii Naționale. Dispuse la efort, dar lipsite de luciditate, constănțencele au greșit mult și au ratat așișderea (atât de la 7 m, cât și față în față cu portarul, în momente importante ale jocului, la 10-11, 13-15, 15-18 - de două ori, 21-24), aflându-se în avantaj pe tabelă o singură dată, 10-9 în minutul 24. În rest, Rulmentul Marianei Târcă a fost la cârma jocului, Tomis reușind doar în patru rânduri să egaleze (1-1, 2-2, 9-9 / 15-15). În ultimele zece minute, brașovencele au avut de trei ori diferență de șase goluri pe tabelă (22-16, 23-17, 24-18), Toma reușind o serie de șase reușite la rând. Pentru Tomis au punctat Tâlvâc (6 goluri), Zamfir (5), Barcan (5), Rusu (2), Pătru (2), Pârâianu (1), Pătuleanu (1) și Dincu (1), în vreme ce marcatoarele Rulmentului au fost Cherăscu (6), Toma (6), Seifer (4), Din (3), Szabo (2), Marcu (1), Ionescu (1), Simion (1), Pricupi (1), Coman (1). În urma acestui rezultat, Tomis rămâne cu 16 puncte, coborând pe locul cinci în clasament. În etapa următoare, constănțencele joacă în fieful lui CSM București, miercuri, 9 februarie. „Nu mă așteptam la înfrângere, deși știam că vom avea o partidă dură, întrucât adversarele veneau motivate. Sunt în goană după puncte și își doreau mult victoria. Însă noi speram să facem un joc bun, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu am avut liniște de joc, apărarea nu a mers, nu a existat colaborare. Nu ne-am ajutat între noi, am luat goluri și de la 9 m. Vina este numai a noastră” Mihaela Pârâianu, jucătoare Tomis „Handbalistele Rulmentului au fost mai puternice și au dat dovadă de un angajament superior. Noi am jucat la capătul unei săptămâni extrem de frământate, ceea ce ne-a afectat. Ne-am confruntat și cu absențe de la antrenament, din cauza memoriilor și a problemelor financiare, iar jocul nu te iartă. Am ratat foarte mult, inclusiv de la 7 m și din poziție de unu la unu cu portarul. Nu pun eșecul pe seama arbitrajului, dar au fost multe momente în care cei doi cavaleri le-au întins o mână de ajutor brașovencelor” Ion Pușcașu, antrenor Tomis