Toate speranţele Farului se leagă de meciul cu Victoria Brăneşti

Toate speranțele Farului se leagă de meciul cu Victoria Brănești

După înfrângerea rușinoasă de la Chiajna, antrenorul Ștefan Stoica anunță schimbări în echipă, spunând că va trimite pe teren, sâmbătă, numai jucători „kamikaze”. Făcută cu ou și cu oțet de Concordia, Farul nu-și permite să rateze și meciul de sâmbătă, de la Constanța, cu liderul clasamentului, Victoria Brănești. Altfel, promovarea începe să devină doar un vis frumos. Obligat de indisponibilitățile cu care se confruntă, dar și de prestația unora dintre elevii săi la Chiajna, Ștefan Stoica va opera mai multe modificări în formula de start de sâmbătă. „De jocul cu Brănești se leagă toate speranțele noastre. Voi încerca să alcătuiesc un 11 de bază din jucători cu suflet și care vor să facă ceva, chiar dacă, la prima vedere, alții ar avea valoare sau nume mai mari. Nu mă interesează absolut nimic, ci doar 11 fotbaliști kamikaze, care să joace și să câștige. Ne confruntăm cu unele absențe, dar nu e nicio problemă, de aceea avem 26 de jucători în lot. Poate că acum a venit rândul altora să demonstreze că sunt valoroși”, a declarat „Mourinho”. Pe lângă Gaston și Ene (suspendați), va mai lipsi sigur Vlas (accidentat). Cristocea, care se confruntă și el cu probleme medicale, are șanse destul de mici să joace, iar Bogdan Andone și Chico sunt incerți. Va reveni în schimb Ben Teekloh. „Vlas a suferit o ruptură musculară la deltoid, trebuind să ia pauză 2-3 săptămâni. Cristocea are o contractură la piciorul drept, apărută în zona unei rupturi mai vechi, și va sta câteva zilei, Andone e răcit, iar Chico se confruntă cu probleme sciatice”, a declarat doctorul Farului, Cristian Dobre. În lipsa lui Gaston, antrenorul „marinarilor” caută soluții pentru acoperirea postului de fundaș stânga, nefiind exclus să apeleze la slovenul Andrej Rastovac, care ieri s-a pregătit cu echipa mare, la exercițiile din sala de forță și la alergarea scurtă de afară. „Mă gândesc la diferite variante. Să apelez la cineva de la Farul II este una dintre soluții, dar mai e până sâmbătă”, a declarat Ștefan Stoica. Ieri însă, înainte de antrenament, surpriză, în club a intrat alături de antrenorul de portari al Farului, Valentin Covaciu, fundașul stânga Marius Iordache (31 de ani, fost la U Craiova, Villarreal, Steaua, FC Național, Pandurii, Ethnikos Achnas și Ceahlăul). Vine la Farul?, a apărut, firesc, o întrebare. Lucrurile s-au lămurit însă rapid, Ștefan Stoica spunând că Iordache, care s-a și lăsat de fotbal, a venit doar într-o vizită privată la managerul general al Farului, Vicențiu Iorgulescu, cu care este și rudă. În 4-4-2, Farul a jucat haotic la Chiajna Sistemul 4-4-2, ales de antrenorul Farului, Ștefan Stoica, la meciul de la Chiajna, nu a funcționat, „marinarii” capotând lamentabil. „Stilul 4-4-2 nu prea merge la Farul. Când joci cu doi atacanți și ai doi mijlocași foarte ofensivi, Matei și Cristocea, plus fundașul stânga, Gaston, care e de meserie aripă stânga, totul devine un haos. Probabil că prin aceasta am pierdut jocul. Dorința noastră de a ajunge la poarta Concordiei, de a marca, ne-a fost fatală. Suntem echipă care trebuie să câștige meci de meci, ne-am deschis și am pățit ce am pățit. În prima repriză, până la golul lor, noi am avut inițiativa și ocaziile și puteam chiar să înscriem. Însă, la prima minge în careul nostru, dintr-o lovitură liberă, am primit gol”, a comentat Stoica.