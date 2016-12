Ţiriac: „Simona Halep nu are plămâni, are două inimi“

Țiriac: „Simona Halep nu are plămâni, are două inimi“

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion Țiriac a declarat, ieri, la emisiunea „După 20 de ani”, difuzată de PRO TV, că jucătoarea de tenis Simona Halep nu are înălțimea și forța surorilor Serena și Venus Williams, dar poate compensa cu viteză, inteligență și suflet, menționând că românca „nu are plămâni, are două inimi”.„Simona Halep este o mare jucătoare mică. Dacă o pui lângă Williams aia mai tânără, aia are cam vreo 30 de kilograme mai mult și 20 de centimetri. Dacă o pui lângă Venus, aia are 25 sau nu știu câți centimetri mai mulți. Simona nu are înălțimea lor și nici forța lor, dar poate compensa forța cu viteza. Asta are. Și cu capul. Și cu inima, că fata asta se pare că nu are plămâni, are două inimi. Simona Halep are calitățile, însă, deocamdată, trebuie lăsată să-și vadă de treabă, e numai numărul 10, nu e numărul 1, 2, 3, și să vadă cum progresează încet, încet, să ajungă acolo unde trebuie”, a spus Țiriac.Omul de afaceri este de părere că și în fotbal este necesară o bază mai mare de selecție.„Generația de Aur s-a născut într-un sistem social în care nu avea absolut nicio șansă să se ducă afară. Eu am făcut un club de tenis pe vremuri, acum 30 de ani, în Franța, lângă Perpignan. Pe urmă am plecat de acolo. Între timp a venit un domn, se numește Platini, îl cunoașteți, bun prieten de-al meu. În fiecare vară, omul ăsta avea 12.000 de copii pe cele șapte terenuri care erau acolo și 20 de antrenori. Venea din când în când și dădea lecții cu mingea. Dar atâția copii avea în fiecare vară. La noi, Gică Popescu are o școală, Hagi are altă școală. Nouă ne trebuie din alea câteva sute și atunci ieși cu 10-15 Chiricheși, iar la tenis îți trebuie câte o școală în fiecare județ. Cu căminul acolo, patru ore la școală, patru ore pe teren, vă garantez că, la talentul pe care îl are românul, în 20 - 25 de ani, unul câștigă un Grand Slam”, a declarat Țiriac.