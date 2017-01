Ţinta - medaliile de aur

România debutează, duminică, la Mondialele de handbal feminin

Ținta - medaliile de aur

Reprezentativa de handbal feminin a României debutează, duminică, 2 decembrie, la cea de-a 18-a ediție a Campionatului Mondial, fiind cotată printre favoritele la podiumul competiției din Franța. Vicecampioane mondiale în 2005, tricolorele nu ascund că țintesc, de data aceasta, aurul. Atât sportivele, cât și antrenorii și conducătorii Federației Române de Handbal (FRH) sunt optimiști și afirmă că România își poate adjudeca titlul suprem. „Mi se pare normal să credem cu toții în această echipă, să judecăm evoluția ei după ultimul joc, nu între meciuri. La Mondiale, vor fi câteva echipe care aspiră ca și noi să fie pe podium, iar din această luptă, cea mai în formă și cea mai cerebrală echipă va avea câștig de cauză“, a declarat președintele FRH, Cristian Gațu. România va întâlni, începând cu grupa din turul principal, echipe redutabile, cu pretenții la medalii, precum Ungaria, Germania și Ucraina sau Coreea de Sud. „Practic, în grupa principală, toate cele patru jocuri vor fi dificile. Cel mai dificil se anunță cel apărut pe culoarul sferturilor de finală. Pentru că, acolo, locurile 1, 2, 3 și 4 dintr-o grupă principală se întâlnesc în cruciș cu locurile 4, 3, 2 și 1 din grupa cealaltă și va fi un meci decisiv de 60 minute pentru intrarea în semifinale. După care nu mai contează adversarul, pentru că urmează semifinalele și finala mică sau mare. Acest sfert de finală este incomod nu numai pentru noi, ci și pentru adversarele noastre“, a explicat Gațu. Șeful federației consideră o mare pierdere absența extremei Valentina Elisei Ardean, dar speră ca Neagu, Bârsan și Balint, prezente în premieră la un Campionat Mondial, să se remarce în „Hexagon“. Gheorghe Tadici: „N-am făcut niciun favor“ Antrenorul principal Gheorghe Tadici este de părere că lotul deplasat la Mondiale este unul echilibrat, iar naționala merge în Franța cu tot ce are mai bun. „Consider că nu am făcut niciun favor. S-a alcătuit cel mai echilibrat lot din tot ce am avut la dispoziție, atât pentru faza de atac, cât și pentru cea de apărare. Vrem să ne îndeplinim obiectivul propus - clasarea între primele patru reprezentative. Dar, o luăm pas cu pas. Să accedem mai întâi în sferturile de finală, apoi avem tot dreptul să sperăm la semifinale, finală și la câștigarea titlului mondial. Din punct de vedere al grupului, fetele sunt dispuse să lupte până la ultima picătură de energie“, a declarat Tadici.