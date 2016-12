„Tinerii nu mai sunt dispuşi să primească mii de pumni în cap!“

Fostul arbitru Suat Ibraim vorbește despre situația boxului românesc:

„Tinerii nu mai sunt dispuși să primească mii de pumni în cap!“

O vizită la redacție a lui Suat Ibraim este întotdeauna un bun prilej de destindere. Ascultându-i vorba, poveștile de viață sau comentariile pe care le face în ceea ce privește deciziile președintelui Americii, te-ai gândi mai degrabă că omul este analist politic decât arbitru de box. A trăit o viață în lumea sportului, împărțind ani buni dreptatea în „Careul magic”. În vârstă de 72 de ani, Suat Ibraim a trecut, ieri, pe la redacția „Cuget Liber”. A adus cu el „Litoralul” de acum 20-25 de ani, în care acorda interviuri fostului nostru coleg, Liviu Bruckner. Mai avea, de asemenea, o Diplomă de Onoare, recent acordată de Uniunea Democrată Turcă din România. „M-a emoționat gestul UDTR-ului, care, prin președintele Osman Fedbi și secretarul gene-ral Erwin Ibraim, mi-a înmânat această distincție, pentru întrea-ga activitate, de sportiv și arbitru de box. Vreau să le mulțumesc și eu, pe această cale, că și-au adus aminte de mine”, a declarat Suat Ibraim. Firesc, discuția nu putea să nu devieze către un subiect arzător: situația actuală a boxului românesc, în care performanțele sunt din ce în ce mai puține. „Pugilismul este o disciplină sportivă în suferință. Cauzele sunt multiple, pornind de la subfinanțare și ajungând la dezinteres. În plus, a apărut concurența celorlalte sporturi de contact, gen K1 sau lupte în cușcă. Personal, cu greu le numesc sporturi, dar uite că atrag atenția, își fac publicitate și lumea umple sălile. În schimb, la box nu mai vin copii, selecțiile sunt puține și de un nivel valoric scăzut. Tinerii nu mai sunt dispuși să primească mii de pumni în cap. Sau, dacă o fac, se gândesc la bani foarte mulți, pe care boxul nu are de unde să îi dea. Îmi aduc aminte de vremurile în care oficiam ca arbitru. La acele gale, nu aveai loc să arunci în tribune un vârf de ac. Sălile erau arhipline. Exista interes, ceea ce acum a dispărut”, spune interlocutorul nostru, care a condus în ring meciuri din cadrul Campionatului Național, turneului Mănușa Litoralului și a altor concursuri interne și internaționale. v v v Suat Ibraim are și ceva din farmecul artiștilor. Doar nu degeaba a fost coleg, la Școala Populară de Artă, cu regretatul Hamdi Cerchez. Retrăgându-se din box, s-a dedicat anecdoticii cu haz și caricaturii bine ticluite. Poartă tricoul roșu al Galatasaray-ului, dar e mai român ca mulți dintre românii Constanței.