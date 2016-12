Tinerii din Ovidiu, invitaţi la o acţiune de ciclism

Tinerii din Ovidiu, invitați la o acțiune de ciclism

Devenit deja o tradiție, evenimentul „Spring Race” organizat de Constanta Cycling Team are loc, în acest an, pe data de 3 aprilie, în satul Poiana ce aparține administrativ de orașul Ovidiu.În acest an Primăria Ovidiu și Clubul Sportiv Ovidiu sunt parteneri ai acestui eveniment, motiv pentru care îi invită pe toți iubitorii de mișcare pentru a deschide oficial sezonul II al evenimentului „Ovidiu Pedalează”.Organizatorii au anunțat că, pentru categoria seniori (peste 14 ani) sunt disponibile 20 locuri gratuite și la juniori (7-13 ani) toate locurile sunt gratuite. Cei interesați se pot înscrie printr-un e-mail transmis la adresa: ovidiuprimaria@gmail.com sau telefon 0722.160.819.