„Tinerii constănţeni sunt interesaţi să devină arbitri“

Președintele Comisiei de Arbitri a AJC, Aurel Onița:

„Tinerii constănțeni sunt interesați să devină arbitri“

În frunte cu Aurel Onița, pepiniera arbitrajului constănțean se remarcă printre cele mai bune din țară, după ce, anul acesta, din cadrul școlii constănțene, au promovat nu mai puțin de cinci tineri arbitri în eșaloanele superioare ale fotbalului românesc.De asemenea, un alt produs al școlii constănțene, Eduard Ioniță, a arbitrat, în premieră, în returul sezonului 2011-2012 al Ligii I. Ioniță este al doilea arbitru constănțean care arbitrează în primul eșalon al fotbalului românesc, după Marcel Lică.„Avem, din nou, un arbitru în Liga I, după Marcel Lică, ceea ce este un lucru extraordinar pentru arbitrajul constănțean”, ne-a spus președintele Comisiei de Arbitrii a AJC, Aurel Onița.Meseria de arbitru este tot mai căutată de tinerii de la malul mării, dar pentru a putea „judeca” în fotbal, nu este tocmai ușor, și trebuie urmate o serie de examene, atât teoretice, cât și practice. „Tinerii constănțeni sunt încă interesați de această meserie, chiar zilele trecute am primit două telefoane în care am fost întrebat când încep cursurile de arbitraj. Întotdeauna am avut tineri la cursuri, avem doi foști arbitri care s-au ocupat foarte bine de școală, aceștia sunt Daniel Corcescu și Iulian Giuran, doi oameni care au reușit să aducă de la 60 până la 90 de arbitrii în fiecare an, ceea ce este un record național”, a precizat Onița.Cum devii arbitruPentru a deveni arbitru, trebuie să urmezi o serie de cursuri, și să susții mai multe examene, după care poți profesa în ligile inferioare ale fotbalului românesc, acumulând, în timp, experiență, pentru a putea profesa și avansa la un nivel mai înalt. „Orice tânăr care dorește să ajungă arbitru, trebuie să se înscrie la școala de arbitri și să finalizeze gimnaziul în cadrul acesteia, după care va fi nevoit să susțină un examen, iar anul următor să înceapă să se antreneze la stagiari, timp de șase luni. După aceste șase luni, trebuie susținut un examen de categoria a II-a, iar după 18 luni, examenul de categoria I. În momentul în care a avansat la categoria I, poate să dea examen pentru Liga a III-a”, a explicat Aurel Onița.Cinci arbitri constănțeni promovațiAnul acesta, doi arbitri asistenți au avansat, de la Liga a IV-a, la Liga a III-a, unul pe locul 2 (Ionuș Erchian) și altul pe locul 4 (Florin Iacob) pe țară. Claudiu Marcu a promovat în Liga a II-a (notă 9.94), pe primul loc. La arbitrii asistenți, Gabriel Georgescu a promovat în Liga a II-a, iar la fete, Adriana Turnea a promovat în Liga a III-a.„Am avut șansa să fiu președinte al Comisiei de Arbitri din cadrul AJC chiar când au promovat cinci arbitrii din Constanța, ceea ce este un număr impresionant, ținând cont că în șapte ani s-a realizat ceea ce s-a realizat acum, într-un an”, a precizat Onița.Din eșaloanele superioare ale fotbalului românesc mai fac parte: Liga I: Aurel Onița, Sebastian Stoianof și Paul Dimancea (asis-tenți); Liga a II-a: Dan Burcă, din Mangalia, și Dragoș Teodor (arbitri); Liga a III-a: Fernando Costache (arbitru), Genin Menlivuap, Sorin Păduraru și Adrian Trandafir (asistenți).