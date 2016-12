"Timp de 60 de minute, am jucat de la egal la egal cu Franţa"

Selecționerul naționalei de rugby a României, Lynn Howells:

"Timp de 60 de minute, am jucat de la egal la egal cu Franța"

Selecționerul naționalei de rugby a României, Lynn Howells, a declarat, după meciul de debut la Cupa Mondială 2015, pierdut (11-38) în fața Franței, că „stejarii” au jucat de la egal la egal cu vicecampionii mondiali timp de 60 de minute.„Trebuia să ținem balonul cât mai mult, să împiedicăm Franța să joace în viteză și să caute marginile. Timp de 60 de minute, am reușit să jucăm de la egal la egal cu Franța. Vom încerca să facem același lucru și în meciul cu Irlanda, să prezentăm o echipă competitivă. Nu cred că în meciul cu Irlanda vom avea prea multe oportunități în fazele statice”, a declarat tehnicianul galez.Howells a mai spus că, după ce diferența de pe tabelă a crescut, a schimbat mai mulți jucători pentru a-i menaja în perspectiva partidei cu Irlanda.„Odată ce jocul ne-a scăpat de sub control, grija a fost să scot jucătorii titulari (n.r. - au fost efectuate opt schimbări), pentru a fi sigur că sunt bine. Acum trebuie recuperați și sper să am toată echipa la dispoziție”, a explicat selecționerul.„Stejarii” vor înfrunta Irlanda, duminică, 27 septembrie (ora 18.45), pe stadionul „Wembley” din Londra. Ultimele lor meciuri din Grupa D vor avea loc pe 6 octombrie, la Leicester, adversar - Canada, și pe 11 octombrie, la Exeter, cu Italia.