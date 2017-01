Timişoara vrea să-l scoată pe Marica din Liga Campionilor

Adversarele echipelor românești din cupele europene

Timișoara vrea să-l scoată pe Marica din Liga Campionilor

Echipele românești și-au aflat adversarele împotriva cărora vor evolua în play-off-ul cupelor europene, în urma tragerii la sorți desfășurată, vineri, la Nyon. FC Timișoara va întâlni echipa germană VfB Stuttgart, la care evoluează Ciprian Marica, în play-off-ul Ligii Campionilor. Bănățenii vor disputa prima manșă a play-off-ului în data de 18 / 19 august, pe teren propriu, returul fiind programat pe 25 / 26 august, la Stuttgart. „Vom culege toate informațiile necesare pentru a vedea adevărata valoare a adversarilor, chiar dacă se știe că sunt puternici. Totuși, puteam să întâlnim și echipe mai puternice, precum Arsenal. Încercăm să pregătim cât mai bine această dublă. Vom avea acum două jocuri în campionat, cu Iași și Rapid, iar apoi voi putea pune la punct totul”, a declarat antrenorul Timișoarei, Ioan Ovidiu Sabău. v v v În play-off-ul Ligii Europa, Steaua are parte de cel mai accesibil adversar, urmând a înfrunta echipa irlandeză Saint Patrick’s Athletic FC. Trupa lui Cristiano Bergodi va disputa prima manșă în data de 20 august, la București, returul fiind programat pe 27 august, în Irlanda. CFR Cluj va da piept cu echipa bosniacă FK Sarajevo, urmând a juca prima manșă în data de 20 august, în deplasare, returul fiind programat pe 27 august, în Ardeal. Dinamo va întâlni echipa cehă Slovan Liberec (prima manșă, în data de 20 august, la București, returul - pe 27 august, în Cehia), iar FC Vaslui va avea mult de furcă în duelul cu grecii de la AEK Atena (prima manșă, în data de 20 august, pe teren propriu, returul - pe 27 august, în Grecia). v v v Steaua va evolua în următoarele două partide de pe teren propriu din Liga Europa fără spectatori, după ce UEFA a sancționat clubul din Ghencea ca urmare a bannerului ofensator afișat de fani la meciul cu Ujpest, din turul doi preliminar. „Ne-au dat două etape suspendare, 30.000 de euro amendă și, dacă se mai întâmplă, avem încă o etapă la cea mai mică problemă. Jucăm acasă fără spectatori, pierd câteva sute de mii de euro, plus amendă de la UEFA. Am ajuns sclavul și prostul huliganilor, să joc cu porțile închise, nu mai stau la cheremul lor. După ce că pierd câteva sute de mii, mai fac și figuri. De ce să suporte 20.000 de oameni pentru câteva sute? Nu îmi convine să avem două etape de suspen-dare, o să le arăt eu huliganilor că nu mai intră pe stadion”, a anunțat patronul Stelei, Gigi Becali.