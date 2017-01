„Tigrul din Madras“ rămâne cel mai puternic şahist al lumii

„Tigrul din Madras“ rămâne cel mai puternic șahist al lumii

Joi, 13 Mai 2010

Indianul Viswanathan Anand, campion al lumii la șah, a reușit să își păstreze titlul suprem, după ce a câștigat meciul de la Sofia, cu bulgarul Veselin Topalov, scorul final fiind de 6,5-5,5, după 12 partide. Anand a reușit să-și învingă adversarul, cu piesele negre, în ultima partidă, care a avut 51 de mutări. Câștigătorul titlului suprem primește un cec de 1.200.000 euro, în timp ce învinsul se mulțumește „doar” cu 800.000 euro. Viswanathan Anand a devenit campion mondial în 2007, reușind să-și apere cu succes titlul un an mai târziu, la Bonn (Germania), în fața rusului Vladimir Kramnik. Veselin Topalov și-a asigurat prezența în acest meci după victoria înregistrată în fața americanului Gata Kamsky, în luna februarie 2009, la Sofia. Supranumit și „Tigrul din Madras”, pentru forța și agilitatea sa de joc, Anand a făcut, în noiembrie 2009, o vizită de 52 de ore în România, la invitația marii maestre internaționale Elisabeta Polihroniade. „Până la 20 de ani, am jucat cum mi-a plăcut. Am înțeles că, pentru a ajunge la performanță, îți trebuie multe partide. Așa că mergeam la club și zilnic făceam sute de partide blitz. După 1991, când am început să particip la turneele candidaților, am avut un antrenor, o echipă de pregătire. Pentru titlul mondial trebuie să muncești foarte mult și să ai o motivație deosebită”, a declarat jucătorul indian, cu ocazia vizitei de la București.