Tibor Selymeş, după 3-1 cu Viitorul: „Suferim la posesie”

Tibor Selymeș, după 3-1 cu Viitorul: „Suferim la posesie”

Chiar dacă a câștigat la diferență de două goluri partida de vineri cu Viitorul (3-1), din etapa a VI-a a Ligii I la fotbal, Săgeata Năvodari încă se confruntă cu anumite probleme în joc, lucru recunoscut și de tehnicianul Tibor Selymeș. „Am înscris repede, dar după gol ne-am retras prea mult și am lăsat adversarul să joace. În repriza a doua, am reușit să-i surprindem pe contraatac, dar mai avem lucruri de pus la punct. Suferim la posesie. Ne-am distanțat la șase puncte de formațiile din urma noastră și este foarte important. N’Doye s-a accidentat la ultima fază de la ultimul antrenament și a trebuit să regândim o altă partitură. Este un jucător important pentru noi. Vine o pauză în care ne putem pregăti mai bine, pentru că am avut doar trei săptămâni înaintea începerii campionatului în care ne-am pregătit în formulă completă”, a declarat Selymeș. De cealaltă parte, patronul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a evidențiat lipsa celor cinci jucători transferați în vară. „Avem o echipă tânără, trebuie să creștem, bine că a venit această pauză de trei săptămâni. Vom vedea ce trebuie făcut pentru că avem doar două puncte. Se vede clar că ne lipsesc cei cinci jucători transferați”.