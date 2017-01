Tibi Moldovan vrea să fie omul promovărilor

Revenit la Farul de la Unirea Alba Iulia, atacantul Tibi Moldovan a declarat, pentru „Cuget Liber”, că își dorește să obțină a treia promovare în prima divizie din cariera sa, după cele două cu Unirea. „E o bucurie foarte mare pentru mine că am promovat și cu generația veche, acum șase ani, și acum. Pe undeva, îmi pare rău că nu am rămas la Alba Iulia, să joc în Liga 1, dar am revenit cu sufletul deschis la Farul. Sperăm să accedem imediat în primul eșalon. Ar fi a treia promovare pentru mine. Aș fi omul promovărilor”, ne-a spus vârful de 27 de ani.