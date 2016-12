Tensiuni la Federația Română de Lupte. "Am fost jignit, amenințat!"

2

Lupte din România

Buna ziua oameni buni ! Respect pentru Domnul arbitru Lazar ..... dar trebuie încă o data sa ne uitam si la trecut si ,si la viitor , "trecut ; in acești anii de glorie al lui Dl Lazar luptele din România au dispărut, nu sa făcut nimic pentru sportivi sau pentru viitorul luptelor ba din contra sa furat enorm "si pe saltea "sa făcut legea old fashion cel bătrân are dreptate cel tânăr 'taci din gura' sau pleacă ! Ei bine noi cei tineri am plecat ne cerem scuze si ne pare rău dar nu a fost un viitor sigur sa luptam pentru România si ne-am dus toți in Germania, unde si Ghiță sa regăsit din norul de praf al României si a devenit antrenor al lotului național feminin german, bravo Gita Pentru rezultatele aduse nemților. De fapt acest mesaj adus la atenția oamenilor de rând despre Federația Romană De Lupte este o ultima încercare al acestor mari "Old fashion" arbitri si olimpici sa mai țină viitorul luptelor in mâinile lor pentru încă câțiva ani DAR GATA. PS Respect pentru Domnul Lazar si cel menționat Domnul Rusu . "Viitor " Colegilor din conducere Domnul Parcalap si Domnul Grigore nu va lăsați influențați de cuvinte mari si acuzări nedrepte, toți știm ce trebuie făcut ca sa avem succes,va fi greu sa înlăturăm obiceiul rău, si sa scăpam de cea ce a fost. Nu ne facem griji știm ca sunteți puternici si sportivi sunt alături de voi , sportivi cei tineri care au câștigat in 2 ani mai multe medali pentru tricolorul României decât generația Old fashion " in 18/20 ani! Fără prea multe cuvinte pentru cea ce va urma in viitor , doar succes si haideți băieți la treaba ca avem multe de realizat bravo FRL si cel mai important "sportivilor "