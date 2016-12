Florin Segărceanu și-a lansat candidatura la șefia FRT:

„Tenisul românesc are nevoie de o schimbare profundă“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul la președinția Federației Române de Tenis (FRT), Florin Segărceanu, a declarat, vineri, la lansarea candidaturii sale, că e nevoie de o schimbare profundă în tenisul românesc, iar principala sa țintă sunt cluburile, cărora vrea să le acorde mai multă putere. „Era mai ușor să vorbesc despre un meci de Cupa Davis, decât în calitate de candidat la președinția FRT. Tenisul românesc are nevoie de o schimbare profundă, de o abordare pragmatică a situației interne și, nu în ultimul rând, de mai multă deschidere către exterior. Am decis să intru în competiția pentru funcția de președinte al FRT, având convingerea că această schimbare este posibilă. Prin colaborare, printr-un efort comun, putem revigora acest sport, putem dezvolta o federație puternică, unită, performantă”, a spus Florin Segărceanu. Fostul antrenor al echipei de Cupa Davis a precizat că primul lucru pe care o să îl facă în calitate de președinte va fi recooptarea lui Ilie Năstase în conducerea federației: „O să îi dau lui Năstase ceea ce merită, funcția de președinte de onoare. Năstase e un nume care deschide multe uși și a promis că o să fie alături de noi în continuare. Am stat de vorbă și cu Ion Țiriac, mi-a spus că nu se bagă, că nu va influența decizia și că va fi alături de oricine va câștiga”. Întrebat dacă se teme de existența unor jocuri de culise, la fel ca și contracandidata sa Ruxandra Dragomir, Segărceanu a afirmat: „Se poate specula, deși eu nu vreau să merg pe această idee, că aceia care sunt acum la conducere, mă refer aici la Dumitru Hărădău, au puterea să influențeze anumite cluburi. Nu știu, însă, cât de mare este procentul aflat în sfera lor”. Candidatul la președinția FRT a menționat că principala modificare pe care dorește să o facă este introducerea în regulament a unui paragraf care să permită demiterea președintelui, dar și că intenționează să creeze facilități pentru copiii care nu au posibilitatea financiară de a practica sportul alb. Segărceanu a anunțat că mai multe glorii internaționale ale tenisului, printre care Stefan Edberg, vor veni în România pentru a-l susține. Beneficiază de sprijinul „Cneazului” Andrei Pavel, al cărui nume apare pe toate materialele lui Segărceanu, își dorește să facă o echipă bună cu acesta. „Cred în programul pe care îl propune Florin și sunt convins că este nevoie de o schimbare majoră în tenisul românesc. Am făcut echipă bună la Cupa Davis și mă bucur să îi fiu alături în acest meci decisiv pentru viitorul tenisului. Ideile lui sunt incredibil de bune, sunt sigur că va fi un președinte bun și o să aducă tenisului numai succese”, a spus „Cneazul”, noul căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis.