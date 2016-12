Tenismenii de la LPS - Farul au promovat în Superligă

După ce echipa feminină a devenit campioană națională pentru a șasea oară consecutiv, și formația masculină de tenis de masă constănțeană și-a atins obiectivul, asigurându-și promovarea în Superligă cu o etapă înainte de final. Deși din Superliga feminină mai sunt de jucat două etape, reprezentantele LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul nu mai pot pierde titlul, al șaselea la rând. În plus, în week-end-ul trecut, și formația de băieți a realizat o performanță, promovând din Divizia A în Superligă cu o rundă înainte de finalul întrecerii. În etapa a șaptea, constănțenii (Sorin Săbăngeanu, Bogdan Simion, Lucian Munteanu și George Stere) au jucat la Craiova, înregistrând două victorii, 9-0 cu Romgaz Mediaș și 9-2 cu Universitatea Craiova III, și pierzând cu 0-9 la Universitatea Craiova I. „Deși U Craiova I ne-a învins la zero, lupta a fost strânsă, noi pierzând vreo șase meciuri cu 2-3. Oltenii au fost și avantajați că au evoluat pe teren propriu, cunoscând mesele de concurs și sala, în care se antrenează. Pe cei de la U Craiova III i-am bătut cu 9-2, dar puteam să o facem și cu 9-0. Pe parcursul acestui campionat, am dat dovadă de constanță, ceea ce cred că a făcut diferența”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Stelian Hașoti, antrenorul formației masculine constănțene. Înaintea ultimei runde, care va avea loc tot la Craiova, pe 6 și 7 iunie, LPS - Farul ocupă locul doi în seria 1-4 a Diviziei A, cu șapte victorii, și nu mai poate pierde promovarea. Pe prima poziție se află prima echipă craioveană, cu opt victorii. Constănțenii revin astfel în Superligă după o pauză de opt ani. Fetele trebuia să joace și ele în week-end penultima etapă a Superligii, la Bistrița, dar runda a fost amânată, la cererea gazdelor, care au mai multe jucătoare cu probleme medicale. De asemenea, între 1 și 3 mai, la Slatina, LPS - Farul participă cu nouă sportivi la Campionatul Național individual de juniori II: Tiberiu Marga, Andrei Dobre, Sedan Orazali, Mihai Cărțună, Roxana Iamandi, Cristina Botezatu, Cătălina Ghiță, Cristina Buciu și Alina Zaharia.