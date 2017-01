Tenismenă din România, bătută de tată pe teren! Ce spune jucătoarea Andrada Surdeanu despre incidentul din Israel

În urmă cu câteva zile, în Israel, constănțeanca Andrada Surdeanu a participat la un turneu feminin de tenis ITF dedicat junioarelor. La finalul unui meci pe care l-a pierdut, Andrada a fost agresată de tatăl său, care îi este și antrenor. Acum, sportiva se află acasă, însă tatăl său a rămas în arest, în Israel. Andrada Surdeanu a postat două mesaje pe pagina sa de facebook prin care dezminte faptul că a avut fractură de piramidă nazală. „BESTIE? Oameni buni vreau să vă spun că tatăl meu nu este o bestie! Și dacă ar fi o bestie, v-ați dori să aveți toți un "tată bestie" ca al meu! Dar și așa, tata nu este o bestie, este un om extraordinar, un antrenor exemplar și un om sufletist! Tot ce este scris în acest articol este o MIZERIE! Nu am avut fața plină de sânge, nu am avut nicio fractură nazală și nu, nu a venit niciun medic la fața locului! Recunosc că m-a lovit o dată. Și ce? M-a lovit pentru că meritam. Vă spun eu: niciun părinte nu și-ar dori să nu primească respect după atâtea sacrificii și eforturi pentru copilul său. Asta am facut eu, m-am comportat iresponsabil și tatăl meu a avut un moment de rătăcire pe care orice părinte sunt sigură că l-a avut. M-am speriat, recunosc, dar știu că regretă ce a făcut și mă iubește la fel de mult cât îl iubesc eu! Tot ce îmi doresc acum este să vină acasă, pentru că aici îi este locul, lângă familia lui! (…)Îl iubesc pe tata și repet, îmi doresc cu toată inima să vină acasă, să putem continua această călătorie a tenisului împreună cu suportul întregii familii!”Andrada spune că îl vrea pe tatăl său înapoi și că îl iubește.„Vă rog sa citiți și asta!! Și vă rog să înțelegeți sau cel puțin să încercați ..că îmi este extraordinar de greu să mă trezesc dimineața și să știu că tatăl meu nu este acasă ...vă rog frumos să mă credeți că tot ce a fost, a fost doar o greșeală! Nu zice nimeni că nu a greșit, dar asta nu înseamnă că trebuie tratat în modul în care este tratat acum. Îl vreau pe tata înapoi pentru că îl iubesc!”