Tenismanul Horia Tecău, la challenger-ul de la Vancouver:

În partida din optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la Vancouver (Canada), perechea Horia Tecău (România) / Bruno Echagaray (Mexic) întâlnește cuplul format din Kyu Tae Im (Coreea) și Satoshi Iwabuchi (Japonia), dublu ajuns pe tabloul principal după ce a trecut cu bine de sesiunea de calificări. „Am de luat o revanșă în fața lui Iwabuchi. Ultima dată, ne-am confruntat chiar săptămâna trecută, la Granby, și el a avut câștig de cauză. Nu îmi place să pierd două meciuri consecutiv în fața acelu-iași jucător, mai ales când totul se întâmplă atât de repede. Sper să trecem cu bine de acest hop", a declarat Horia Tecău. Dacă vor urca în sferturi, constănțeanul și partenerul său îi vor avea drept adversari pe învingătorii din partida Phillip Simmonds / Brian Wilson (SUA) - Sanchai Ra-tiwatana / Sonchat Ratiwatana (Thailanda, cap de serie nr. 4). La Vancouver, premiile valorează în total 100.000 de do- lari, iar pentru prezența în optimi, Tecău și Echagaray vor primi 720 de dolari. Dacă vor ajunge în sferturi, recompensa crește la 1.280 de dolari, plus 16 puncte ATP. Finala este programată pentru sâmbătă, 4 august, pe suprafață rapidă. În proba de simplu, Horia Tecău a ratat accesul pe tabloul principal, fiind învins în turul secund al calificărilor. Săptămână plină pentru Pavel și Moraru Săptămâna aceasta, alți doi tenismeni constănțeni participă la turnee importante: Andrei Pavel, la concursul International Series de la Sopot (Polonia; premii totale de 425.000 euro), iar Gabriel Moraru, la challenger-ul de la Timișoara (30.000 euro).