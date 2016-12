Tenismanul Andy Murray a deschis un hotel de lux în Scoţia

Tenismanul Andy Murray a deschis un hotel de lux în Scoția

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray a deschis, marți, un hotel de lux în apropiere de Dunblane, orașul său natal din Scoția. Hotelul "Cromlix" este situat pe o proprietate din 1874, pe care câștigătorul de la Wimbledon a cumpărat-o în februarie 2013 și a restaurat-o complet. Acest hotel are zece camere, cinci apartamente și un restaurant, "Chez Roux", supervizat de cheful francez Albert Roux. Complexul hotelier mai are terenuri de tenis, o capelă și un lac. Campionul scoțian de 26 de ani s-a declarat "hotărât" să atragă vizitatori în această regiune, să creeze locuri de muncă și să susțină firmele locale. În micul oraș din centrul Scoției s-a produs o tragedie în martie 1996, când un bărbat a împușcat 16 copii și un profesor, în școala la care învăța și Andy Murray. Pe atunci în vârstă de opt ani, Murray a supraviețuit după ce s-a ascuns alături de fratele său sub o masă din biroul directorului.