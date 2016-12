Tenis / Tecău, Ungur, Crivoi şi Copil reacţionează după ce au aflat alcătuirea echipei cu care România va juca în Cupa Davis

Tenis / Tecău, Ungur, Crivoi și Copil reacționează după ce au aflat alcătuirea echipei cu care România va juca în Cupa Davis

Jucătorii români de tenis Horia Tecău, Adrian Ungur, Victor Crivoi și Marius Copil au publicat în această dimineață prin intermediul site-ului onlinesport.ro o scrisoare deschisă în care vorbesc despre modul abuziv în care Federația Română de Tenis (FRT) a procedat la demiterea lui Andrei Pavel, ceea ce a determinat si reacția lor ulterioară de a părăsi barca. Scrisoarea vine la doar două zile distanță de când FRT a anunțat, componența echipei României de Cupa Davis pentru meciul cu Olanda, acolo unde vom fi reprezentați de niște jucători anonimi clasați la coada topurilor 500 și 1000 ATP.Iată mai jos scrisoarea celor patru:“În virtutea dreptului la replică, pe care conducerea actuală a Federației Române de Tenis ni l-a refuzat, dorim să ne adresam pe această cale, tuturor oamenilor de bine din tenisul românesc, publicului și celor care ne-au susținut și încurajat de-a lungul timpului, precum și membrilor Federației Române de Tenis, cu următoarele precizări:1. În luna Octombrie 2011, colegul, prietenul și de multe ori sfătuitorul nostru – Andrei Pavel – a fost demis din funcția de căpitan al echipei României pentru Cupa Davis. Nu vrem să discutam aici cauzele obscure care au dus la această decizie (mai mult orgolii de natură personală), dar faptul că nu s-a cerut ȘI opinia jucătorilor, arată o lipsă de comunicare, datorată ignoranței cu care, conducerea Federației de Tenis a României, a înțeles să ne trateze.2. După ce am aflat de demiterea lui Andrei Pavel, am rugat conducerea federației să ne întâlnim cu toții, pentru a discuta situația creată. Întâlnirea a fost fixată pentru prima săptămână a lunii decembrie 2011, atunci când toți jucătorii care formează echipa de Cupa Davis, urmau să vină în țară. Spre totala noastră dezamăgire, dovedind și lipsa de transparența, federația numise deja noul căpitan al echipei, înainte de această întâlnire, arătând prin aceasta “demonstrație de forța” că ne consideră doar niște roboți ce trebuie să accepte o decizie care fusese luată.Este de prisos să descriem atmosfera în care s-a desfășurat “întâlnirea de lucru”. Singurul fapt pe care l-am reținut cu toții, a fost “scuza lamentabilă” a conducerii federației, care a sunat cam așa: “…de ce să va fi anunțat, hotărârea oricum ne aparține..”Am părăsit întâlnirea extrem de triști, minimalizați și cu acea senzație de neputință, care în nici în caz nu ajuta un sportiv în obținerea performanței.3. Toți semnatarii acestei scrisori am analizat în mod obiectiv, situația de fapt, și am ajuns la concluzia regretabilă, că în actualele condiții, nu am putea obține performanțele dorite de noi și de toți cei care iubesc tenisul românesc.Urăm echipei de Cupa Davis, în noua ei alcătuire, mult succes și dorim ca rezultatele lor să șteargă din amărăciunea noastră. Nu avem nimic personal cu actualul căpitan. Este o problema de principii din care am fost excluși.Tenisul este un sport individual, dar atunci când joci in echipa țării tale, este necesară o coeziune perfectă, o chimie între jucători, căpitan, antrenor, medic, fizioterapeut și bineînțeles, cei care au fost investiți cu puterea să decidă. Aceasta uniune, din păcate a dispărut. (speram din toată inima doar temporar).Pe termen lung “managementul” orgoliilor, nu poate duce decât la falimentul tenisului românesc.Pentru conformitate,Horia TecăuAdrian UngurVictor CrivoiMarius Copil”