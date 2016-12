Tenis: Tecău și Rojer, învinși în primul tur al probei de dublu la Indian Wells

1

Noutate absoluta

De ce sa fii tot timpul stresat? Hotaraste ce ai de facut si nu vei regreta. Vino cu noi in echipa! Din ce in ce mai multi oameni lucreaza cu noi si sunt extrem de multumiti! NU este necesara niciun fel de experienta! Oferim curs gratuit si complet de instruire .Se lucreaza part-time (in timpul liber) sau full-time, (la alegere). Cerem seriozitate maxima si dorinta de a invata ceva absolut nou si de viitor. Va oferim alte detalii dupa ce trimiteti textul ”Info” la adresa de email: florin_33_2006@yahoo.com