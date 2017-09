Tenis / Tecău și Rojer au câștigat titlul în proba de dublu la Winston-Salem

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer a câștigat titlul în proba de dublu a turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 664.825 dolari, vineri, după 6-3, 6-4 în finala cu cuplul Julio Peralta (Chile)/Horacio Zeballos (Argentina).Favoriții numărul doi s-au impus după 66 de minute de joc.Tecău și partenerul său au reușit 7 ași și au făcut 2 duble greșeli, în timp ce adversarii au avut 4 ași și 2 duble greșeli. Tecău și Rojer au salvat ambele mingi de break create de sud-americani.Învingătorii s-au ales cu un cec de 36.630 dolari și 250 de puncte ATP, în timp ce sud-americanii vor primi 19.260 dolari și 150 puncte ATP, transmite Agerpres.ro.Pentru român a fost a 50-a finală de dublu pe care a disputat-o în carieră. Tecău și Rojer sunt la al treilea titlu în acest an, după cele de la Dubai și Geneva.Horia Tecău are 32 de titluri câștigate la dublu și 18 finale pierdute. A câștigat 15 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, București, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing și Valencia, două în 2015 la Rotterdam, Wimbledon și Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, și în 2017, la Dubai, Geneva și Winston-Salem), pierzând patru finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney și Nisa și în 2016 la Cincinnati.Are și trei titluri cu Max Mirnîi (București, s-Hertogenbosch, Beijing — toate în 2013), zece alături de Robert Lindstedt (2012 — București, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 — Bastad, Casablanca, 2010 — New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch și Casablanca). Horia a mai câștigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) și belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 acesta alături de Florin Mergea la București. Horia a ieșit învingător în 2012 și în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).Horia Tecău pierdut 18 finale la dublu: în 2016 la Cincinnati, 2015 la Sydney și Nisa, în 2014 la Rotterdam, toate alături de Rojer, în 2013 la Sydney și Delray Beach, ambele alături de Max Mirnîi, în 2012 la Rotterdam, Madrid și Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, 2010 la Wimbledon, toate alături de Lindstedt, și în 2009 la Stuttgart (alături de Hănescu) și la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt în 2014 la Australian Open, alături de Sania Mirza (India).