Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA de la Stanford

Ştire online publicată Marţi, 23 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA de la Stanford (California), care se desfășoară pe suprafață hard și are premii totale de 795.707 dolari, după ce a dispus de japoneza Ayumi Morita, cu 6-2, 6-2.Cîrstea, a cincea favorită a competiției, ar putea-o întâlni în optimi pe compatrioata sa Monica Niculescu, dacă aceasta va trece de Coco Vandeweghe (SUA), jucătoare venită din calificări. Sorana și-a asigurat un cec de 10.700 dolari și 60 de puncte WTA.Sorana Cîrstea are acum 4-2 la meciurile directe cu Morita. Sorana Cîrstea a trecut de Morita anul acesta în primul tur la Madrid, după ce nipona a abandonat la scorul de 3-0 pentru româncă. Cîrstea a mai învins-o pe Morita în 2009 în primul tur la US Open (6-1, 6-3) și în 2008, la Birmingham, în manșa inaugurală, cu 6-2, 6-0. Morita a învins-o pe româncă în mai, cu 6-1, 6-3, în manșa inaugurală a turneului WTA de la Roma, după ce câștigase și în 2012 la Tokyo în primul tur (6-2, 3-6, 6-2), scrie Agerpres.