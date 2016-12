Tenis / Sorana Cîrstea, învinsă în ultimul tur al calificărilor la US Open

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Maya Hibi, cu 6-4, 6-4, vineri, în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, la arenele Flushing Meadows din New York.Cîrstea (25 ani, 176 WTA) a cedat după o oră și 19 minute în fașa unei adversare de 19 ani, aflată pe locul 177 WTA. Mayo Hibi trecuse în primul tur de jucătoarea americană de origine română Edina Gallovits-Hall, în trei seturi, cu 3-6, 6-1, 6-2, iar în turul al doilea a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-3 pe românca Patricia Maria Țig.Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 15.000 de dolari și 30 de puncte WTA, potrivit Agerpres.ro.România are cinci românce pe tabloul principal de simplu la Flushing Meadows: Simona Halep (N. 2), Irina Begu (N. 28), Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru și Andreea Mitu.