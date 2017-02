TENIS / Sorana Cîrstea: "Este o onoare să fiu convocată la Fed Cup, sper să aduc un plus echipei"

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, numărul 62 mondial, a declarat, într-o conferință de presă, că este o onoare să fie convocată în echipa de Fed Cup după aproximativ trei ani și speră să aducă un plus României în întâlnirea cu Belgia, programată în 11 și 12 februarie, la Sala Polivalentă din Capitală, în primul tur al Grupei Mondiale II."Mi-a fost dor de Fed Cup, pentru că nu am mai jucat de trei ani. Ultimul meu meci a fost cel cu Serbia de la Arenele BNR, am amintiri plăcute de atunci. Mă bucur să fac parte din nou din echipă. Sunt bucuroasă că jucăm acasă și sper să vină multă lume. Eu sunt pregătită și e o onoare să fiu convocată. Sper să aduc un plus echipei", a afirmat ea.Sorana Cîrstea a explicat că rezultatul de la Australian Open, acolo unde a ajuns până în faza optimilor de finală, se explică prin muncă."Am avut un an 2016 bun, cu o primă parte foarte solidă, dar ulterior am simțit un pic oboseala și am scăzut. Din acest motiv am participat la câteva turnee ITF pe final de an, ca să mai joc câteva meciuri. Ce s-a întâmplat la acest început de an nu e magie, e multă muncă. Mi-am văzut de treabă, disciplina și ordinea, astea sunt cele două lucruri cheie pentru mine în momentul de față. Iar rezultatul din Australia este urmare a pregătirii bune din ultima perioadă", a menționat Cîrstea.Echipa de Fed Cup a României întâlnește Belgia, în 11 și 12 februarie, la Sala Polivalentă din București, în primul tur al Grupei Mondiale II.În absența Simonei Halep, accidentată, echipa României pentru întâlnirea cu Belgia va fi alcătuită din Irina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Cîrstea (62WTA) și Patricia-Maria Țig (106 WTA), anunțată inițial ca rezervă.