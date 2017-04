TENIS / Simona Halep vrea revanşa în faţa Johannei Konta, la Constanţa

TENIS / Simona Halep vrea revanșa în fața Johannei Konta, la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, sâmbătă, că își dorește revanșa în fața Johannei Konta (7 WTA) în meciul de Fed Cup România - Marea Britanie, după ce a pierdut în fața acesteia, la 29 martie, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Miami (Florida)."Îmi doresc o revanșă în meciul de Fed Cup. Vreau să câștig meciurile mele, însă nu va fi ușor pentru că ambele jucătoare britanice (n.r. — Johanna Konta și Heather Watson) joacă foarte bine în Fed Cup, de fapt în general. O să am însă publicul alături, o să am echipa, sunt pregătită", a spus Halep.Ea a adăugat că îi va face plăcere să joace acest meci la Constanța, orașul său natal."2.000 de locuri nu cred că sunt puține. Am jucat meciuri și pe terenuri cu o capacitate mai mică. Așa că e plăcut să jucăm la Constanța, orașul meu, o să îmi aduc aminte cu siguranță de copilărie. O să fie frumos, sunt sigură".Întâlnirea dintre echipele naționale ale României și Marii Britanii, din play-off-ul Grupei Mondiale II a Fed Cup, se va desfășura la "Tenis Club IDU" din Mamaia, Constanța, în zilele de 22 și 23 aprilie.