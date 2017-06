Tenis / Simona Halep și-a aflat adversara din semifinale la Roland Garros

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, favorita numarul 2 si locul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a trecut in sferturi de frantuzoaica Caroline Garcia (27 WTA), in doua seturi - 7-6 (7/3), 6-4.Partida a durat o ora si 51 de minute.In semifinale, Pliskova o va infrunta pe Simona Halep, care a trecut, dupa un meci dramatic in trei seturi, de jucatoarea ucraineana Elina Svitolina.