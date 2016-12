Tenis / Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep, locul 3 WTA și cap de serie numărul 3, s-a calificat sâmbătă în semifinalele turneului de la Cincinnati, din SUA.Halep a învins-o în sferturi pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 34 WTA, cu scorul de 7-6 (3), 6-2, într-un meci ce a durat o oră și 41 de minute."Sunt foarte fericită că am putut câștiga acest meci și obține calificarea în semifinale aici pentru prima dată. Mi-a plăcut acest meci și am jucat bine. Sunt un pic obosită acum, pentru că am avut mult de alergat astăzi, dar am reușit să joc agresiv și să lupt pentru fiecare punct", a declarat sportiva română, aflată acum la un meci de revenirea pe locul 2 WTA.În semifinalele turneului de la Cincinnati, Halep o va întâlni pe jucătoarea sârbă Jelena Jankovici, locul 25 WTA, care a trecut, în sferturi, de Anna Karolina Schmiedlova din Slovacia, locul 41 WTA, cu scorul de 6-4, 6-2.