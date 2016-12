Tenis / Simona Halep, ÎNVINSĂ iar de Maria Şarapova, în sferturi la Cincinnati

Tenis / Simona Halep, ÎNVINSĂ iar de Maria Șarapova, în sferturi la Cincinnati

Sâmbătă, 16 August 2014

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie numărul 2, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-4, de rusoaica Maria Șarapova, locul 6 WTA și cap de serie numărul 5, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.Aceasta a fost cea de-a cincea înfrângere suferită de Halep în fața Mariei Șarapova, din tot atâtea partide disputate. Prima întâlnire dintre cele două sportive a avut loc în turul doi al turneului de la Indian Wells din 2012, Șarapova câștigând cu scorul de 6-3, 6-4. În același an, dar în primul tur de la Beijing, Șarapova s-a impus cu scorul de 7-5, 7-5. În primăvara acestui an, Maria Șarapova a câștigat finala turneului de la Madrid, scorul fiind 1-6, 6-2, 6-3, iar apoi s-a impus în finală la Roland Garros, scor 6-4, 6-7 (5), 6-4.Calificarea în sferturile de finală este recompensată la turneul de la Cincinnati cu un premiu de 64.170 de dolari și cu 190 de puncte WTA.La ediția trecută, Halep, locul 25 WTA atunci, a atins tot faza sferturilor de finală, fiind eliminată de Serena Williams, cu scorul de 6-0, 6-4. Sportiva din Constanța avea de apărat 225 de puncte la turneul american.Simona Halep participă săptămâna viitoare la turneul Premier de la New Haven, unde este deținătoarea trofeului.