Tenis / Simona Halep intră in istorie! A câştigat turneul de la New Haven şi va urca în Top 20

Tenis / Simona Halep intră in istorie! A câștigat turneul de la New Haven și va urca în Top 20

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep (21 ani), a câștigat, ieri seară, turneul de la New Haven (SUA), dotat cu 690.000 de dolari, după victoria cu sportiva cehă Petra Kvitova, numărul 9 mondial și a treia favorită, scor 6-2, 6-2. Pentru această performanță, Simona a primit 117.000 de dolari și 470 de puncte WTA.Cu trofeul de la New Haven, Halep a obținut al patrulea titlu din carieră și va intra, începând de mâine, în Top 20, mai exact pe locul 19 mondial, urcând de pe locul 23.De asemenea, constănțeanca intră în istorie ca singura jucătoare română care obține patru titluri WTA în același an, fiind și pe locul secund în 2013 ca număr de trofee, după Serena Williams, liderul mondial, care a obținut 8.