Tenis / Simona Halep ar putea rata participarea la FED Cup

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a acuzat dureri la genunchi după ce a fost eliminată din primul tur la Australian Open și anunță că va lua o pauză, ceea ce înseamnă că ar putea rata duelul de la FED Cup cu Belgia, de luna viitoare. După eliminarea prematură de la Australian Open, Simona riscă să piardă și locul patru în ierarhia WTA.Simona Halep nu are parte de startul de sezon pe care și l-a dorit. Românca a câștigat doar unul dintre cele trei meciuri disputate în 2017. O tendinită la genunchiul stâng nu i-a permis să joace la capacitate maximă la Australian Open.„Am durerile de la Singapore. În fiecare zi am avut dureri, dar în perioada de pregătire a fost în regulă, nu m-a durut prea tare. Însă apoi, în China, la finalul primului meci, le-am simțit iar. Aici, am avut dureri în fiecare zi”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.„Nu, nu m-am gândit nicio secundă să mă retrag, pentru că nu e stilul meu. Am încercat. Am luat antiinflamatoare înainte de meci, la fel și zilele trecute”, a precizat ea.Eliminată în primul tur la Australian Open, românca este nevoită să ia o pauză.„Nu e nevoie de operație, nu este atât de rău. Trebuie să merg mai întâi la doctor, să fac un RMN. Probabil am nevoie de o pauză pentru a-mi reveni, pentru că este greu să joci cu durere, iar accidentările la genunchi sunt periculoase și trebuie să ai grijă”, a explicat Simona.Simona Halep ar putea pierde locul 4 WTA după Australian Open, transmite Digi24.ro.