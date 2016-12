Tenis: Serena Wiliams a reuşit calificarea în turul III la Australian Open

1

Oferta

Cautam colaboratori care sa se alature echipei noastre. Operatori calculator pentru publicare anunturi in vanzarea de carti Proiectul se doreste a fi lansat pe piata americana de carti in format electronic. Avem nevoie de persoane serioase, înzestrate cu calm si rabdare. Se lucreaza comod de acasa, fiecare îsi stabileste programul sau de lucru. Cerinte: - cunostinte minime PC - rabdarea - seriozitate Nu este necesara experienta. Instruire gratuita oferita sub forma unor lectii prin mail. Veti traece mai intai prin instruire apoi, daca doriti, o sa incepeti sa lucrati. Programul este part-time. Se ofera contract legal chiar din perioada de instruire unde castigati minim 300 dolari lunar, suntem o companie serioasa de prestigiu cu multi colaboratori. Pt informatii trimiteti textul ,,INFO’’ la adresa alebarim90@yahoo.com Oferim si solicitam seriozitate!